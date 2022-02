Firma Greiner in Pleidelsheim wird 100 Individuell, hilfreich und oft auch luxuriös

Die Firma hat auch individuelle Zielgruppen im Blick

So wurde auch ein kurzzeitiger Umsatzeinbruch im Hairline-Bereich, der durch das pandemiebedingte, temporäre Schließen von Friseurläden verursacht wurde, durch den enormen Zuwachs beim Traffic-Sektor und dem medizinischen Bereich wieder wettgemacht. Außerdem ist die Firma Greiner als systemrelevant eingestuft, weil sie medizinische, mobile Liegen herstellt.

Der Greiner’sche Erfolg dürfte indes besonders auch in einer Mélange grundsolider schwäbischer Eigenschaften zu finden sein: Denn das stark designorientierte Unternehmen sucht sich nicht nur gezielt Nischenbereiche aus – etwa Spezialsitze für den Off-Road-Fahrzeuge-Bereich –, in denen es sich mit innovativem Geist und hohem Qualitätsbewusstsein die Kunden von morgen heranzieht: Greiner fährt zudem einen höchst individualisierten Kurs bei seinen Produkten. Das zeigen nicht nur Möglichkeiten, wie sich die Sitze individuell mit dem Namen des Besitzers besticken zu lassen, sondern auch limitierte Sondereditionen. So bietet Greiner etwa einen goldfüßigen Friseurstuhl an oder – passend zum hundertjährigen Bestehen – einen „Retro-Revival“-Fahrzeugsitz, den es ursprünglich in den 1970er-Jahren gab. „Für Oldtimer-Fans, die das gute, alte Stück restaurieren (lassen) und dabei auf Originalteile und -interieur Wert legen. Wir glauben, dass dies ein Renner werden wird“, mutmaßt Kristina Greiner.

Ein digitales Kommunikationssystem am Krankenbett entwickelt

Und Jens Reichenbach, Medbest und Hairline-Vice President, berichtet weiter von einer herausragenden Produkteinführung im Klinikbereich, die dem Grundsatz des Individuellen ebenfalls sehr entgegen kommt: ein digitales Kommunikationssystem, eingebaut in einen speziell weiterentwickelten Beistelltisch am Krankenbett. „Wie ein großes Tablet, das leicht zu bedienen und ebenso leicht zu reinigen ist“, erklärt hierzu Jens Reichenbach. „Dieses Multifunktionsteil bietet Patienten die Möglichkeit, Kontakt nach außen, etwa zur Familie aufzunehmen, fernzusehen, Musik zu hören oder Zeitung zu lesen – und das vielfach in der eigenen Muttersprache. Corona hat gezeigt, was es bedeutet, wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten zu sein“, so Reichenbach weiter.

Die Suche nach Auszubildenden gestaltet sich schwierig

Digitale Lücken zu schließen steht auf der innovativen To-do-Liste des Pleidelsheimer Unternehmens ganz weit oben. Dort ist auch der Grundsatz angesiedelt, die hohe Qualität der Produkte im eigenen Haus zu sichern. Doch genau da kommen große Herausforderungen auf die mittelständische Firma zu. Denn in den Bereichen Nähen und Polstern, zwei grundlegende Funktionen in der Herstellungskette von Produkten, lässt sich aktuell nur schwer Nachwuchs finden. „Wir wissen nicht, warum die Jugend das nicht erlernen möchte“, beklagt Geschäftsführerin Kristina Greiner die Tatsache, dass hier nur schwer an Auszubildende zu kommen sei. „Wir helfen uns inzwischen damit, vorhandene Mitarbeiter gezielt weiterzubilden, wünschen uns jedoch sehr, dass unsere Firma auch attraktiv für die handwerklichen Ausbildungsjobs wird“, sagt die Chefin.