Firma Babbel bläst Börsengang auf der Zielgeraden ab

Babbel betonte am Mittwoch, dass man keine Probleme gehabt habe, die Aktien loszuwerden. "Während der Roadshows hatten wir sehr gutes Feedback und konnten die Bücher schon früh im Prozess ausreichend füllen", hieß es in einer Stellungnahme. "Ab Montag fanden wir jedoch sehr ungünstige Marktbedingungen vor." Dies habe das Unternehmen und die Investoren schließlich dazu veranlasst, den Börsengang vorerst auf Eis zu legen. "An den Plänen halten wir nach wie vor fest. Bis dahin fokussieren wir uns auf unsere Strategie und weiteres Wachstum."