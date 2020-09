Finanzministerium zu Corona Arbeit im Homeoffice soll von der Steuer absetzbar sein

Berlin - Steuerzahler sollten ihre Arbeit im Homeoffice nach Angaben des Bundesfinanzministeriums von der Steuer absetzen können. Das Ministerium „ist der Ansicht, dass der bestehende Rahmen es zulässt, das Homeoffice melden zu können“, sagte am Montag eine Ministeriumssprecherin in Berlin. „Wir sehen die Rechtslage so, dass man das geltend machen kann.“ Bund und Länder müssten sich allerdings noch über die genauen Regelungen einigen.