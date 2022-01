Finanzlage in Marbach Kitaumbau trotz knapper Kasse

Marbach - Seine besten Jahre has das Gelände rund um den evangelischen Martin-Luther-Kindergarten längst hinter sich. Deshalb will die Kirchengemeinde das Areal auch umgestalten, damit unter anderem der Eingangsbereich künftig gut mit einem Kinderwagen angesteuert werden kann. Am Gebäude selbst besteht ebenfalls ein gewisser Handlungsbedarf, zum Beispiel könnte die Raumakustik optimiert werden. All das kann jetzt tatsächlich angepackt werden. Der Marbacher Gemeinderat hat sein Okay gegeben, steuert rund 300 000 Euro bei und übernimmt damit in dem Fall und auch fortan bei solchen Vorhaben 70 Prozent der Ausgaben. Bislang schulterte die Kommune 55 Prozent der Investitionskosten in der Einrichtung. Völlig unumstritten war das Ganze allerdings nicht.