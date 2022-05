Finanzkennzahlen der DFL Welche Verluste Corona dem VfB Stuttgart beschert hat

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag die Finanzkennzahlen derjenigen Clubs veröffentlicht, die in der kommenden Spielzeit 2022/2023 in der ersten Liga spielen werden. Ebenso jene der Clubs in Liga zwei. Mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie ist eines wenig überraschend: Ein Großteil der Vereine hat Verluste gemacht. In der ersten Liga haben lediglich der SC Freiburg (9,8 Millionen Euro), RB Leipzig (3,75) und der FC Bayern (2,3) ein positives Ergebnis nach Steuern hinbekommen. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum der Saison 2020/2021.