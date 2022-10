Finanzierung Bund und Länder weiter uneins über Nahverkehrs-Finanzierung

Bremerhaven - Im Streit zwischen Bund und Ländern um mehr Geld für den Nahverkehr zeichnet sich weiter keine Einigung ab. Vor den abschließenden Beratungen der Verkehrsministerkonferenz sagte Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) in Bremerhaven, die Ministerpräsidentenkonferenz habe den Ball in das Spielfeld der Verkehrsminister geschossen. "Und wir werden den Ball sicherlich dann auch zurückgeben." Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder hatten sich in der vergangenen Woche nicht in Finanzfragen einigen können.



Schaefer, die aktuelle Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, sagte weiter: "Wir diskutieren ja gerade, wie wir das gemeinsam hinbekommen." Aber klar sei immer, dass die Länder auch Geld benötigten, um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stabilisieren.