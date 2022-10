Finanzen Cum-Ex: Opposition zweifelt an Erinnerungslücken von Scholz

Berlin - Ein neues Buch über den "Cum-Ex"-Fall der Hamburger Warburg Bank hat im Bundestag zu einem Schlagabtausch über die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in diesem Zusammenhang geäußerten Erinnerungslücken geführt. Während Vertreter von CDU/CSU, Linken und AfD am Donnerstag die Glaubwürdigkeit des Kanzlers bezweifelten und weitere Aufklärung forderten, warfen SPD, Grüne und FDP der Union eine "Schaufensterdebatte" vor, die an den aktuellen Herausforderungen des Landes vorbeiführe.