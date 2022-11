Finanzen Bundeshaushalt für 2023 steht - mit Schuldenbremse

"Der Ampel gelingt mit diesem Haushalt die schwierige Balance aus Investitionen in die Zukunft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unseres Landes auf der einen Seite und der haushaltspolitischen Vernunft innerhalb der Schuldenbremse auf der anderen Seite", erklärten die Koalitions-Haushälter Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP) nach der Nachtsitzung. Der Regierungsentwurf sei an entscheidenden Stellen nachgebessert worden. "Wir behalten das Wichtigste im Blick und setzen inmitten zahlreicher Krisen klare Prioritäten."

Opposition hält den Haushalt für unehrlich

Die Haushälter legten an einigen Stellen nochmal drauf, strichen an anderen etwas zusammen. So gab es 1,5 Milliarden Euro mehr für den Schienenverkehr. Angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine legten sie auch je eine Milliarde Euro drauf beim Auswärtigen Amt und dem Entwicklungsministerium. Das Geld soll zum Beispiel für humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und den Kampf gegen Hunger genutzt werden. Die Entwicklungsorganisation One kritisierte allerdings, selbst mit der Extra-Milliarde stehe für das Entwicklungsministerium aber weniger Geld zur Verfügung als in diesem Jahr.

Die Opposition hält den Haushalt für unehrlich. Der Grund: Hohe Investitionen in die Bundeswehr und für die geplanten Preisbremsen für Gas und Strom werden nicht aus dem Kernhaushalt, sondern aus sogenannten Sondervermögen bezahlt, die mit Krediten bestückt werden. Damit umgehe Lindner die Schuldenbremse. "Mehr Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit täten der Ampel gut", erklärte Unions-Haushälter Christian Haase.

Auch der Steuerzahlerbund appellierte an die Ampel-Regierung, das Ausgliedern von Staatsschulden in Nebenhaushalte zu beenden. "Das Jonglieren mit Milliarden-Schulden - vorbei am Bundeshaushalt, vorbei an bewährten Haushaltsgrundsätzen und vorbei an der Schuldenbremse - muss ein Ende haben", fordert Präsident Reiner Holznagel.