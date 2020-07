Finale von „Beauty & The Nerd“ Welchem Team geht kurz vor dem Ziel die Luft aus?

Stuttgart - Nerd-Universum trifft auf Diva-Dasein hieß es in den vergangenen Wochen in der TV-Show „Beauty & The Nerd“. Mit acht Beautys und acht Nerds startete die Sendung, jede Woche mussten die Zweierteams in verschiedenen Wettkämpfen alles geben, nach und nach dünnte sich das Teilnehmerfeld aus. Am Donnerstag wird nun das Sieger-Paar gekürt, das mit dem Preisgeld im Gepäck die Heimreise antritt. Zuvor müssen die Teams auf Ibiza nochmals unter Beweis stellen, dass sie zusammengewachsen sind und etwas aus der Welt des jeweils anderen mitgenommen haben. So mussten die Beautys Nerdwissen sammeln, die Nerds etwas über Mode und Schminke lernen und die Teams ihre Sportlichkeit zeigen.