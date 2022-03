Finale beim Bachelor 2022 Sind Dominik und die Gewinnerin noch ein Paar?

Nach diesen, Bachelor-Fans gut vertrauten Bildern, gibt es noch weitere, die Annas und Dominiks Alltag nach der Entscheidung zeigen. Sie gehen spazieren, kochen – und halten all das in einem Videotagebuch fest. Aber hält die Beziehung noch heute? Annas Antwort ist unmissverständlich: ein liebevoller Kuss an Dominik.