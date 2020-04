Finale bei Pro Sieben Tom Beck gewinnt „The Masked Singer“

Sieger der Herzen war an diesem Abend aber zweifellos der drittplatzierte Drache – Gregor Meyle (43) rührte nach seiner Demaskierung das TV-Millionenpublikum vermutlich vielfach zu Tränen, als er in seiner Dankesrede gestand, eben jener Covid-19-Patient gewesen zu sein, wegen dem die Pro-Sieben-Show Ende März zwei Wochen hatte aussetzen müssen. Die Krankheit hat er offenbar gut überstanden, denn seine musikalisch-sängerische Leistung war in dieser Finalshow zweifellos mit Abstand die beste. Seine Version von Blacks 80er-Jahre-Song „Wonderful Life“ wird allen Zuschauern noch lange im Ohr und im Herzen bleiben – und man ahnt, warum der Drache alias Gregor Meyle gerade dieses Lied an diesem Abend so bewegend und glaubwürdig darbringen konnte. Fernsehen fürs Geschichtsbuch!