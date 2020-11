Finale auf Pro Sieben Sarah Lombardi gewinnt als Skelett „The Masked Singer“

Der Sieger der Herzen: das „Nilpferd“ Nelson Müller

Außer Lombardi und Völkel kämpften am Finalabend auch die „Erdmännchen“ Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie „Anubis“ alias Ben Siegel um den Erfolg. Sieger der Herzen wurde aber zweifellos das „Nilpferd“, das sich nach seiner unglücklichen Niederlage in der zweiten Runde als Sternekoch Nelson Müller entpuppte. Der 41-jährige in Stuttgart-Plieningen aufgewachsene Deutsch-Ghanaer verzückte durch eine ungewöhnlich kraftvolle und soulige Stimme – und hatte offenbar viel Spaß am Genderspiel: Sein Nilpferd war bekleidet mit einem rosa Ballettkleid und zeigte zum Tina-Turner Song „Simply the Best“ eine äußerst anmutige Choreografie. Herrlich – dem sympathischen Müller hätte man auch den Gesamtsieg sofort gegönnt.