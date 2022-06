Darts Champion Clayton raus - Premier-League-Finale mit van Gerwen

Titelverteidiger und Topfavorit Jonny Clayton ist am Finalabend der Darts-Premier-League überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden.Der 47 Jahre alte Waliser verlor in Berlin deutlich mit 4:10 gegen den Engländer Joe Cullen, der in seiner Debütsaison direkt ins Finale einzieht und dort auf den Niederländer Michael van Gerwen trifft.