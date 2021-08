Eine Gruppe Tänzer will in einem leeren Schulgebäude für einen Auftritt proben. Als der Sangria mit einer halluzinogenen Droge versetzt wird, entwickelt sich die Tanzprobe zu einem echten Albtraum.

28 Days Later (2002)

IMDb 7.6 | Rotten Tomatoes 87%

Jim wacht in einem Krankenhaus auf und muss feststellen, dass er völlig alleine ist. In den letzten vier Wochen hat ein Virus die Menschen in Großbritannien in Zombies verwandelt. Zusammen mit anderen Überlebenden muss Jim eine sichere Zuflucht finden.

