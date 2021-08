Sunshine (2007)

IMDb 7.1 | Rotten Tomatoes 77%

Im Jahr 2051 hat ein Team von Wissenschaftlern und Astronauten die Mission, unsere sterbende Sonne wieder zu entzünden. Werden sie der langsam erkaltenden Erde und ihren Bewohnern die Wärme der Sonne zurückbringen können?

Passengers (2016)

IMDb 7.1 | Rotten Tomatoes 30%

Ein riesiges Kolonie-Raumschiff ist auf einer langen Reise zu einem neuen Planeten. Eine Fehlfunktion in einer der Schlafkapseln führt dazu, dass zwei Menschen 90 Jahre zu früh aufwachen.

I Am Legend (2007)

IMDb 7.1 | Rotten Tomatoes 68%

Jahre nachdem eine Plage die Bewohner der Erde in Monster verwandelt hat, versucht der letzte Überlebende von New York ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. Aber in den Schatten der Wolkenkratzer lauert die Gefahr und macht Jagd auf ihn.

Black Mirror: Bandersnatch (2018)

IMDb 7.1

Dieser Film ist kein Film zum Zurücklehnen und Anschauen, denn der Zuschauer kann die Handlung des Films durch eigene Entscheidungen beeinflussen.

Snowpiercer (2013)

IMDb 7.2 | Rotten Tomatoes 94%

Ein Experiment, um das Klima der Erde zu beeinflussen, schlägt fehl. Die Erde wird in eine umfassende Eiszeit gestürzt, in der niemand überleben kann. Nur im „Snowpiercer“, einem Zug der niemals anhält, können Menschen noch leben. Die Passagiere vorne leben in Luxus, die Menschen hinten in Armut und Hunger. Ein Klassenkampf entbrennt.

I, Robot (2004)

IMDb 7.2 | Rotten Tomatoes 56%

Detective Del Spooner ist kein Fan von Technologien. Als er zu einem Mord gerufen wird, kann er den vermeintlichen Mörder schnell ausfindig machen: Den Roboter Sonny. Doch der Roboter ist anders als seine mechanischen Verwandten. Ist Will mit Sonny auf der richtigen Spur?

Ready Player One (2018)

IMDb 7.3 | Rotten Tomatoes 72%

Um seiner traurigen Existenz im Jahr 2045 zu entkommen, reist Wade Watts regelmäßig in die virtuelle Welt OASIS. Als der Erfinder von OASIS stirbt, hinterlässt er eine Reihe von Rätseln, um Easter Eggs in seinem Spiel zu finden. Der Gewinner wird zum alleinigen Erben des virtuellen Universums, das ist nicht nur für Wade sehr verlockend.

Planet der Affen: Prevolution (2011)

IMDb 7.4 | Rotten Tomatoes 82%

Schimpanse Caeser wird von dem Wissenschaftler Will wie sein eigenes Kind aufgezogen. Will arbeitet an einem experimentellen Mittel, welches das Gehirn dazu bringen soll, sich selbst reparieren zu können. Nach einem Test an Caeser erhält dieser ein menschenähnliches Bewusstsein.

Parallelwelten (2018)

IMDb 7.5

Vera rettet in der Vergangenheit durch eine Raum-Zeit-Verschiebung einem Jungen das Leben. Dabei verliert sie jedoch ihre Tochter und muss um deren Rückkehr kämpfen.

Minority Report (2002)

IMDb 7.5 | Rotten Tomatoes 90%

Morde verhindern, bevor sie passieren und Menschen festnehmen, bevor sie zu Mördern werden. Das ist die Aufgabe von Chief John Anderton von Precrime. Als vorausgesagt wird, dass er zu einem Mörder wird, muss er flüchten, um seine zukünftige Unschuld zu beweisen.

Looper (2012)

IMDb 7.5 | Rotten Tomatoes 93%

Joe ist ein „Looper“, ein Killer zu dem Menschen aus der Zukunft geschickt werden, um von ihm liquidiert zu werden. Eines Tages wird ein besonderes Opfer zu ihm in die Vergangenheit geschickt: Sein zukünftiges „Ich“.

Ex Machina (2015)

IMDb 7.6 | Rotten Tomatoes 92%

Programmierer Caleb wird von dem reichen und zurückgezogenen lebenden CEO seiner Firma in eine abgelegene Villa eingeladen. Er soll in einem Experiment die Menschlichkeit einer Roboterfrau testen.

Star Trek (2009)

IMDb 7.8 | Rotten Tomatoes 94%

Der Romulaner Nero ist auf Rache aus und reist in der Zeit zurück, um die Planeten der Föderation zu zerstören. Der noch junge und rebellische James T. Kirk wird von Captain Pike in die Sternenflotte berufen, um das Erbe seines verstorbenen Vaters anzunehmen. Er wird sich schon bald dem finsteren Nero stellen müssen.

Das fünfte Element (1997)

IMDb 7.9 | Rotten Tomatoes 71%

In einer fernen Zukunft stolpert Taxifahrer Korben Dallas in das Abenteuer seines Lebens. Er trifft durch einen Zufall auf die mysteriöse Leeloo – zusammen müssen sie eine mächtige kosmische Waffe finden und den bösen Zorg besiegen.

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

IMDb 7.9 | Rotten Tomatoes 97%

Als drei Parapsychologie-Professoren einen Beweis für paranormale Aktivitäten finden, werden sie nicht gefeiert, sondern von ihrer Universität entlassen. Sie gründen daraufhin einen ganz besonderen Service: Sie jagen und fangen Geister.

Blade Runner 2049 (2017)

IMDb 7.9 | Rotten Tomatoes 88%

30 Jahre nach den Geschehnissen von „Blade Runner“ stößt L.A.P.D. Officer "K" auf die Spur seines lange vermissten Kollegen Deckard. Es offenbart sich ein Geheimnis, das die Gesellschaft ins Chaos stürzen könnte.

District 9 (2009)

IMDb 8.0 | Rotten Tomatoes 90%

Außerirdische landen auf der Erde und hausen in den Slums von Johannesburg in Süd Afrika. Was sie wollen und was sie zur Erde geführt hat, ist unklar. Als ein Alien-Beauftragter der Regierung mit einer fremden Biotechnologie in Kontakt kommt, ändert sich sein Leben grundlegend.

Akira (1988)

IMDb 8.0 | Rotten Tomatoes 90%

Shotaro Kaneda ist der Anführer einer Motorradgang in Neo-Tokyo. Als sein Freund Tetsuo nach einem Unfall in einem geheimen Militär-Experiment mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet wird ändert sich alles. Tetsuo verwendet seine neuen Fähigkeiten für das Böse und Shotaro ist der Einzige, der ihn aufhalten kann.

Der Gigant aus dem All (1999)

IMDb 8.0 | Rotten Tomatoes 96%

Einen Junge und seinen riesigen Roboter sollte niemand trennen. Das Militär und ein Beamter der Regierung fürchten aber den mechanischen Besucher und wollen ihn zerstören. Kann der Junge seinen Freund aus dem All beschützen?

Mad Max: Fury Road (2015)

IMDb 8.1 | Rotten Tomatoes 97%

Max will seine Vergangenheit hinter sich lassen und fährt alleine im postapokalyptischen Ödland umher. Er trifft auf einen Tankwagen mit der Kommandantin Furiosa am Steuer. Sie hat ihrem Gebieter etwas sehr Wertvolles gestohlen und der will es wiederhaben. Max muss sich entscheiden, ob er den Kampf wieder aufnehmen will.

Terminator 2 – Tag der Abrechnung (1991)

IMDb 8.4 | Rotten Tomatoes 93%

Die Fortsetzung der Kult-Reihe um Arnold Schwarzenegger als zeitreisender Cyborg. In diesem Teil muss Schwarzenegger den Sohn von Sarah Connor vor einem scheinbar unbesiegbaren Cyborg aus flüssigem Metall beschützen.

Zurück in die Zukunft (1985)

IMDb 8.5 | Rotten Tomatoes 96%

Ein Highschool-Schüler und ein durchgeknallter Wissenschaftler werden ungewollt 30 Jahre in die Vergangenheit befördert. Können sie mit dem DeLorean, den der Wissenschaftler zu einer Zeitmaschine umgebaut hat, wieder zurück in die Zukunft?

Interstellar (2014)

IMDb 8.6 | Rotten Tomatoes 72%

Das Überleben der Menschheit ist in großer Gefahr. Hungersnöte, Dürren und Umweltkatastrophen machen die Erde nahezu unbewohnbar. Den Menschen bleibt nur eine Hoffnung: Ein Forscherteam muss eine neue Erde im endlosen Weltraum finden.

Matrix (1999)

IMDb 8.7 | Rotten Tomatoes 88%

Die Welt von Computerhacker Neo wird auf den Kopf gestellt, als er die Wahrheit über die Realität erfährt. Gemeinsam mit dem legendären Hacker Morpheus muss Neo den Kampf gegen die falsche Realität und deren Wächter aufnehmen.

Inception (2010)

IMDb 8.8 | Rotten Tomatoes 87%

Dom Cobb taucht in die Träume anderer ein, um deren Unternehmensgeheimnisse zu stehlen. Ein Auftrag eines mächtigen Kunden stellt den Dieb und seine Bande vor große Herausforderungen.

