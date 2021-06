Filmstarts am 24. Juni Japanische Dämonen und Liebe in Paris

3. Demon Slayer

Der düstere Anime-Film zwischen Fantasy und Science Fiction nach einer in Japan sehr populären Manga-Comic-Reihe handelt von jungen Helden, die gefährliche Dämonen jagen. (Atelier am Bollwerk)

4. Frühling in Paris

Eine gelangweilte 16-Jährige in Paris gerät in eine Liebesbeziehung mit einen 35-jährigen Schauspieler und bald in Selbstzweifel über ihren weiteren Lebensweg. (Atelier am Bollwerk)

5. Chaos Walking

Doug Limans stark besetzter Science Fiction-Film (Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen) spielt im Jahr 2257 auf einem Planeten, bei dessen Kolonisierung alle Frauen ums Leben kamen. Doch dann taucht Viola auf. (Gloria)

6. Aznavour by Charles

1948 schenkte die Chansonnière Edith Piaf ihrem Kollegen Charles Aznavour eine Paillard-Bolex-Kamera, mit der dieser fürderhin Szenen seines Lebens festhielt. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2018 begann der französische Star, daraus einen autobiografischen Dokumentarfilm zu machen mit dem Filmemacher Marc di Domenico, der das Werk nun beendet hat. (Atelier am Bollwerk)

7. Gefangen im Netz

Der tschechische Dokumentarfilm offenbart, wie leicht Minderjährig im Netz zu Opfern werden können – unter anderem mit Selbstversuchen in sozialen Netzwerken. (Atelier am Bollwerk)

8. Nomadland

Wie das ist, wenn gestandene Bürgerinnen und Bürger sich keine feste Bleibe mehr leisten können und stattdessen in Kleinbussen leben, zeigt am Beispiel der USA die Regisseurin Chloe Zhao mit Frances McDormand in der Hauptrolle. (Atelier am Bollwerk)

9. Weißbier im Blut

Sigi Zimmerschied spielt einen herrlich versoffenen Kommissar in dieser schwarzen bayerischen Mutterwitz-Krimikomödie. (Atelier am Bollwerk)

10. In the Mood for Love (Wiederaufnahme)

Wong Kar-weis meisterhaft inszenierte Liebesgeschichte dreht sich um zwei Menschen 1962 in Hongkong, die in ihren Ehen nicht glücklich sind und sich einander behutsam annähern. (Atelier am Bollwerk)

11. Die Stimme des Regenwaldes (Wiederaufnahme)

Der junge Schweizer Bruno Manser finden 1984 Anschluss an ein Nomadenvolk im Urwald auf Borneo und wird zum Vorkämpfer für die Rechte indigener Menschen, deren Lebensraum permanent schrumpft. (Atelier am Bollwerk)

12. Mein Liebhaber, der Esel & Ich

Eine Lehrerin folgt ihrem Geliebten in dessen Familienurlaub mit Eseln in dieser französischen Komödie. (Kinothek Obertürkheim)

13. Persischstunden

In dieser beißenden Weltkriegssatire brillieren Lars Eidinger als KZ-Offizier, der unbedingt Persisch lernen möchte, sowie Nahuel Pérez Biscayart als jüdischer Gefangener, der sich als Perser ausgibt und dem Deutschen eine Fantasiesprache beibringt. (Kinothek Obertürkheim)

14. Auf der Couch in Tunis

Golshifteh Farahani spielt hier eine Psychologin, die aus Frankreich in ihre Heimat Tunesien zurückkehrt, eine Praxis eröffnet und nach anfänglichen Schwierigkeiten auf großen Redebedarf stößt. (Kinothek Obertürkheim)

15. Eine Frau mit berauschenden Talenten

Isabelle Huppert spielt in dieser französischen Komödie eine Polizei-Dolmetscherin, die selbst ins Drogengeschäft einsteigt, um ihre Geldsorgen loszuwerden. (Kinothek Obertürkheim)

16. Master Cheng in Pohjanjoki

Mika Kaurismäki hat Regie geführt bei diesem finnisch-chinesischen Drama um Entwurzelung und die Liebe. (Kinothek Obertürkheim)