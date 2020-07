Filmstarts am 23. Juli Ein Genie, ein Dämon, zwei Schwestern

Das Geplänkel der Kontrahenten mit medialem Schlagabtausch ermüdet irgendwann, und der serbische Erfinder Nikola Tesla (Nicholas Hoult), ein entscheidender Akteur, der von Edison und von Westinghouse ausgenutzt wurde, bleibt eine Randfigur. An Tiefe gewinnt diese Hochglanz-Popcorn-Produktion immerhin bei der im wahrsten Sinne des Wortes haarsträubenden Einführung des elektrischen Stuhls.

The Vigil – Die Totenwache

Yakov (Dave Davis) hat den Glauben verloren und löst sich gerade von der jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn. Er besucht eine Selbsthilfegruppe, um die christlich-multikulturell geprägte Gesellschaft der USA zu verstehen, die ihm fremd erscheint. Weil er Geld braucht, gibt er nach, als sein Rabbi ihn bittet, in einem alten Haus eine nächtliche Totenwache zu halten. Die entpuppt sich als Horrortrip, der mit Halluzinationen beginnt. Irgendwann stellt sich heraus, dass der Verstorbene von einem Dämon befallen war, der einen neuen Wirt sucht...

Einen sehr klassischen Horrorfilm hat Keith Thomas gedreht, in dem Lampen flackern, Tote sich erheben und verschüttete Traumata aufbrechen. Schmerz dient dem Monster als Nahrung, und davon schleppt Yakov reichlich mit sich herum. Das schummrig beleuchtete Innere des Hauses ist detailverliebt auf Grusel getrimmt, der Dämon allerdings wirkt eher wie eine Geisterbahnfigur – wahrscheinlich war das Geld zu knapp für amtliche Effekte.

Das größte Handicap ist ein Altbekanntes: Niemand außer dem Protagonisten würde an einem solchen Ort so lange ausharren, bis es kein zurück mehr gibt. Schon nach fünf Minuten möchte man Yakov zurufen: Lauf!

Schwarze Milch

Die Filmemacherin Uisenma Borchu (36) wurde in der Mongolei geboren und kam mit sechs Jahren nach Deutschland. Die autobiografischen Parallelen sind also unverkennbar, wenn sie nun eine Frau namens Wessi spielt, die nach langer Zeit zurückkehrt in die mongolische Steppe und zu ihrer Schwester Ossi (Borchus Cousine Gunsmaa Tsogzol). Die beiden haben einander vermisst, sind sich aber auch sehr fremd geworden. Während Ossi Tiere versorgt, Wasser schleppt und die Jurte pflegt, schminkt sich Wessi jeden Morgen, legt Berliner Chic an und macht wenig Anstalten, zu helfen. Als sie dann auch noch einem Nachbarn den Kopf verdreht, verschwenderisches Baden in Milch vorschlägt und mit feministischem Gestus Traditionen der patriarchalischen Gesellschaft angreift, kommt es zum Eklat.

Wie ein Fremdkörper ragt Wessi aus der Weite der Steppe, doch Borchus Culture-Clash-Drama weist weit über die Mongolei hinaus: Ihre prägnanten Figuren und deren Konflikte tragen universelle Züge und laden dazu ein, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was Identität und Herkunft bedeuten. Menschen mit zwei kulturellen Hintergründen dürfte dieser Film aus der Seele sprechen, Biodeutschen kann er ein Gefühl dafür vermitteln, was es heißt, eine alte und eine neue Heimat zu haben und zwischen den Stühlen zu sitzen.

