Filmpreise Oscar-Standorte für Nominierte auch in Europa

Die Show am 25. April sollte zunächst nur an zwei Standorten in Los Angeles mit den Nominierten vor Ort laufen. Die Show-Produzenten, darunter "Traffic"-Regisseur Steven Soderbergh, hatten kürzlich erklärt, dass Zoom-Schalten bei der Gala nicht erwünscht seien. Wer also nicht live teilnehme, könne im Falle eines Sieges den Preis auch nicht virtuell annehmen.