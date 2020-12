Filmpreis geht nach Erdmannhausen Junges Team dreht den besten Doku-Film

Dass der Film bei den Juroren so gut ankam, liege am Verzicht auf moralische Bewertung und einer ruhigen, unaufgeregten Erzählweise, findet der Dokumentarfilmer, dessen Kollege Moritz Schulz Regie führte und mit der Drehbuchautorin Tetiana Trofuscha eine Muttersprachlerin an seiner Seite hatte. Dem Kameramann Christoph Bockisch gelang es, das Leben der Kinder im Camp unprätentiös, aber intensiv einzufangen. „So wie die autoritäre Führung des Lagers die Kinder in ihren Sog zieht, so zieht auch der Film die Zuschauenden beklemmend in seinen Bann“, urteilt die Jury der Filmschau Baden-Württemberg. ‚Sommerkrieg‘ wirke lange und intensiv nach und werfe grundsätzlich die Frage nach einem gesunden Verhältnis von Sicherheit und Freiheit auf – „ein Thema, das auch in unserer Gesellschaft aktueller ist denn je“.