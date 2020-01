Filmporträt „Lindenberg! Mach dein Ding“ Ein Mann lebt seinen Traum

Das erste Publikum: betrunkene GIs

Vieles davon wird sich später in Lindenbergs Liedtexten wiederfinden. Aber zunächst geht es ans schnöde Geldverdienen. Die Mucke in der Strip-Bar reicht nicht für das täglich Brot, und so nimmt der junge Lindenberg einen Job als Schlagzeuger in einer Band an, die in Libyen die dort stationierten US-Streitkräfte belustigen soll. Als der Inhaber des Lokals den Drummer nachts alleine am Mikrofon seinen eigenen Song singen hört, fordert er ihn am nächsten Abend auf, das auch vor dem Publikum zu tun. Aber natürlich können die volltrunkenen GIs mit dem melancholischen Schmelz des jungen Barden wenig anfangen. Die Flaschen fliegen, Udo flüchtet von der Bühne und landet schwer traumatisiert mit der Schnapsflasche in der libyschen Wüste.