Filmmusical Martin Scorsese produziert Musikdrama mit Gershwin-Songs

Gershwin war mit Swing-Melodien wie "Summertime" oder "I Got Rhythm" weltbekannt geworden. Zu seinen Hit-Kompositionen zählen "Rhapsody in Blue" und "Ein Amerikaner in Paris", die Oper "Porgy und Bess" und Musicals wie "Lady, Be Good!" und "Funny Face". Gershwin starb 1937 im Alter von 38 Jahren an einem Gehirntumor.