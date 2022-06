Film Filmlegende Trintignant ist tot - "Und immer lockt das Weib"

Trintignant wurde am 11. Dezember 1930 in Piolenc in Südfrankreich als Sohn einer wohlsituierten Industriellenfamilie geboren. Seine Karriere begann er zunächst im Theater, dem er zeitlebens treu blieb. Der Schauspieler war zweimal verheiratet. Im Jahr 2003 wurde seine Tochter Marie aus seiner zweiten Ehe mit der Regisseurin Nadine Trintignant bei Dreharbeiten von ihrem Freund, dem Sänger Bertrand Cantat, im Streit erschlagen.