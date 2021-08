Filmkomponist Hans Zimmer: Das schönste Geräusch ist die Stille

Zimmer wurde in Frankfurt/Main geboren und lebt heute in den USA. Seine Schulzeit verlief eher ungewöhnlich: Er flog mehrfach von der Schule. "Aber das war nur ein Missverständnis", sagte Zimmer in scherzhaftem Ton. Man müsse das aus Sicht eines Musikers sehen. Das wichtigste Wort bei der Musik sei "spielen". "Und dann ging es in die Schule und auf einmal sollte das Spielen aufhören. Das habe ich gar nicht verstanden", sagte Zimmer. Man sollte das Leben seiner Meinung nach auch heute etwas spielerisch nehmen.

Wegen der Pandemie hatten Kinos lange geschlossen - die Starts mehrerer Filme verzögerten sich. Seit der letzten Tour habe er eine Menge neuer Filme gemacht, die noch kein Mensch gesehen habe, sagte Zimmer. Etwa den neuen "James Bond"-Titel, aber auch "Dune". Daraus würden sie auf der Tour eine Menge einbauen. Er habe auch neue Musiker gefunden, die er dazu nehme. "Es wird nie kleiner - es wird immer größer." Zimmer will den Menschen in Zeiten der Pandemie nach eigenen Worten etwas zeigen, was sie erheitere.

