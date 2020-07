Filmklassiker „Das Boot der Verdammten“ Nazis auf Tauchfahrt

Was man heute leicht übersehen kann: Cléments Film ist damals so leicht konsumierbar wie ein Tritt ins Gesicht. Er rückt die Kollaborateure in den Blick. Er thematisiert, dass nicht bloß ein paar sadistische Schergen, sondern gebildete, feine Kreise bereit waren, des Profits wegen mit den Nazis zusammenzuarbeiten. Dass der Arzt (Henri Vidal) aus dem Off kommentiert, was wir sehen, scheint uns heute völlig überflüssig. aber Clément baut das ein, weil das Pack an Bord und die Frage, mit welchen Kompromissen man selbst eigentlich durch den Krieg kam, fürs Publikum kaum auszuhalten gewesen wäre. Fotografiert hat das Ganze der große Kameramann Henri Alekan, der am Ende seiner Karriere Wim Wenders’ „Der Himmel über Berlin“ ins Bild setzte.