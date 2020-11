Filmgeschichte BikiniArtMuseum steigert mit um teuren "James-Bond-Bikini"

Regensburg/Los Angeles - Wenn kommende Woche in Los Angeles der berühmte Bikini aus dem James-Bond-Film "007 jagt Dr. No" unter den Hammer kommt, steigert auch der Inhaber des BikiniArtMuseums in Bad Rappenau mit. Alexander Ruscheinsky, Geschäftsmann aus Regensburg, will zumindest beim Startgebot von 300.000 Dollar mitbieten, sagte er.