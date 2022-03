Filmgeschäft Rekordumsatz im Videomarkt

Trotzdem blieben die Kinoerlöse bis zur Coronapandemie auf erstaunlich hohem Niveau. Noch 2019 lagen die Ticketeinnahmen bei 1,02 Milliarden Euro – nur in vier Jahren seit 2000 war das Ergebnis noch besser. Durch Corona allerdings schrumpfte der Kinoumsatz um zwei Drittel auf noch 326 Millionen Euro (2020), auch im abgelaufenen Jahr gab es mit 378 Millionen Euro kaum eine Erholung. Dank einiger Hilfsprogramme blieb ein Kinosterben bisher aus.

Dagegen sind viele Videotheken inzwischen aus dem Stadtbild verschwunden. Lag der Umsatz mit geliehenen DVDs und Blu-rays zu besten Zeiten bei mehr als 300 Millionen Euro, blieb davon 2021 mit 163 Millionen Euro gerade noch mal die Hälfte übrig. Am meisten sind ältere Kunden ab 60 Jahren diesen Datenträgern treu, Jüngere dagegen besorgen sich ihre Filme fast ausschließlich über Online-Angebote. Erstmals aber hatte das rein digitale Geschäft voriges Jahr in allen Altersgruppen den größten Anteil.

Viele Deutsche geben zusätzlich Geld für Filme aus

Trotz des reichhaltigen Angebots im deutschen Free-TV und werbefinanzierten Privatfernsehens geben viele Deutsche zusätzliches Geld für Filme aus. 2021 nutzten der Studie zufolge 25,1 Millionen Bundesbürger mindestens einmal Homevideo-Angebote, was einer Reichweite von 38 Prozent in der deutschen Bevölkerung ab zehn Jahren entspricht. Für Unterhaltung zu Hause zahlten die Deutschen im vergangenen Jahr insgesamt 14,6 Milliarden Euro. Mit 34 Prozent fließt davon mehr als ein Drittel in den boomenden Games-Markt, gefolgt vom Buchmarkt mit 31 Prozent. Homevideo liegt auf Platz drei (20 Prozent) vor dem Musiksektor mit zwölf Prozent.