Filmfestspiele in Berlin Die Berlinale hat vor allem Gewinnerinnen

Sie war außerdem nicht die einzige Filmemacherin, die auf der Berlinale Eindruck hinterließ. Zwar ging der Große Preis der Jury an den koreanischen Festival-Dauergast Hong Sangsoo für seinen 27. Spielfilm „So-seol-ga-ui yeong-hwa“ über die Begegnung einer Schriftstellerin und einer Schauspielerin, doch den Silbernen Bären für die Beste Regie durfte Claire Denis für ihr Beziehungsdrama „Avec amour et acharnement“ mit nach Hause nehmen; die erste große Festivalauszeichnung in einer über 30-jährigen Karriere. Den Preis der Jury erhielt die mexikanische Regiedebütantin Natalia López Gallardo für „Robe of Gems“, einer von vielen Filmen in diesem Jahr, in dem es um Familien- und Gewaltstrukturen, Abschiede und Existenzen abseits der Metropolen ging. Auch der Hauptpreis in der Nebenreihe Encounters ging an eine Frau, die Österreicherin Ruth Beckermann, für ihren experimentellen Dokumentarfilm „Mutzenbacher“.