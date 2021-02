Filmfestspiele in Berlin Berlinale 2021: Mehrere deutsche Filme gehen ins Rennen

Filmemacher Graf hat mit "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" Erich Kästners Roman von 1931 verfilmt, mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Brühl lässt in "Nebenan" zwei unterschiedliche Figuren in einer Berliner Kneipe aufeinander treffen. Brühl spielt an der Seite von Peter Kurth ("Babylon Berlin") auch selbst mit.