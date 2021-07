Filmfestival von Cannes Die Stars sind zurück auf dem roten Teppich

Die Promidichte war hoch am Dienstagabend: In einem gelben Abendkleid lief Dame Helen Mirren über den roten Teppich, Andie MacDowell trug ihre lange, graue Lockenmähne offen und Jodie Foster begrüßte Spike Lee, den Präsidenten der Jury, der in einem pinken Anzug einen Farbakzent setzte. Ihnen allen merkte man an, dass sie sich freuen, sich wiederzusehen, sich zu zeigen und feiern zu lassen. Die internationale Filmszene traf sich an diesem Abend zum ersten Mal nach langer Zeit wieder zu einer großen Feier. Präsentiert wurde als Eröffnungsfilm „Annette“ mit Marion Cotillard und Adam Driver.