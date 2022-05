Filmfestival von Cannes 2022 Wer kann, der Cannes – die schönsten Roben

Traditionell schmeißen sich die Stars in die ganz große Abendgarderobe, wenn sie in Cannes über den roten Teppich laufen. An der Croisette wird geklotzt und nicht gekleckert. Modisches Understatement ist was für Toronto oder Sundance – in Cannes darf es ruhig die lange Schleppe, die ganz hohen Absätze oder der üppige Rock sein. Wie schöne bunte Schmetterlinge flattern die Prominenten durch die milden Mittelmeerabende. Wer kann, der Cannes.