Filmfestival Penélope Cruz mit mehreren Filmen in Venedig

Die Spanierin Penélope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona") ist allerdings nicht die einzige, die bei den Festspielen Venedig mit mehr als einem Film vertreten ist. Der US-Amerikaner Oscar Isaac etwa war in Paul Schraders Drama "The Card Counter" als ehemaliger Soldat und Spieler zu sehen, während er in dem Fantasy-Spektakel "Dune" von Denis Villeneuve den Vater von Timothée Chalamet spielte. Auch der Italiener Toni Servillo hat zwei Filme im Programm: "È stata la mano di Dio", in dem Paolo Sorrentino ("La Grande Bellezza") ins Neapel seiner Jugend zurückschaut, und "Qui rido io" über den Schauspieler und Dramatiker Eduardo Scarpetta.