Filmfestival Die Berlinale 2022 geht zu Ende

Festival unter erschwerten Bedingungen

Bis Ende der Woche seien rund 140.000 Tickets verkauft worden, teilte eine Festivalsprecherin mit. Vom 10. bis 16 Februar seien rund 11.000 Corona-Tests an den Teststationen der Berlinale am Potsdamer Platz gemacht worden. "In 128 Fällen gab es ein positives Testergebnis." Abschließende Zahlen sollen im Laufe der Woche vorliegen.