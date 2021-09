Filmfestival "Dear Evan Hansen" eröffnet Filmfestival in Toronto

Bis zum 18. September werden in Toronto in Kinos, Autokinos sowie online 132 Filme aus aller Welt präsentiert, darunter Weltpremieren wie "Belfast" von Regisseur Kenneth Branagh über seine Kindheit in Nordirland, "The Eyes of Tammy Faye" mit Jessica Chastain und Andrew Garfield über die Ehe der umstrittene TV-Evangelistin gleichen Namens sowie Antoine Fuquas Thriller "The Guilty" mit Jake Gyllenhaal und Ethan Hawke.