Filmfest Wer macht das Rennen? - Favoriten in Venedig

Vor allem zwei Werke stechen heraus, deren Bilder und Geschichten nach Filmende in Erinnerung bleiben: In "The Power of the Dog" taucht die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ("Das Piano") in das Ranch-Leben zweier Brüder in den 1920er Jahren ein, die von Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons verkörpert werden. Campion zeigt atemberaubende Aufnahmen der US-amerikanischen Natur und erzählt mit vielen Andeutungen ihre Geschichte um unterdrückte Homosexualität, toxische Männlichkeit, Eifersucht und Abhängigkeiten.