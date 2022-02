Filmemacher Heinrich Breloer So funktioniert ein gutes Doku-Drama

Derzeit arbeitet Breloer an einem neuen Projekt für den WDR

Der Hotelierssohn aus Marl im Ruhrgebiet gilt als Erfinder des Dokudramas, in dem Dokumentar- und Spielfilm gemischt werden. Derzeit arbeitet er an einem neuen Projekt für den WDR, über dessen Inhalt er noch nichts preisgeben will. Breloer ist überzeugt, dass er mit seinen Filmen etwas bewegt hat, so auch mit „Speer und er“. „Ich habe dazu beigetragen, den Lügenmythos vom „unschuldigen Speer“ zu erschüttern. (...).“ Hitlers Lieblingsarchitekt wusste sich in der Nachkriegszeit als „anständiger Nazi“ zu inszenieren. Vom Massenmord an den Juden wollte er nichts gewusst haben.