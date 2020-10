Filmdiva Isabelle Huppert über die feinen Unterschiede

Ab 8. Oktober ist Huppert in ihrem aktuellen Film "Eine Frau mit berauschenden Talenten" in deutschen Kinos zu sehen, in dem sich drei Frauen verbünden. Auch Huppert selbst glaubt an Solidarität unter Frauen. "Aber ich glaube genauso an die Solidarität zwischen Männern und Frauen", sagte die Golden-Globe-Gewinnerin von 2017. "Keiner sollte der Feind eines Anderen sein."