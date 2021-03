Filmboom Griechenland bei Filmproduzenten gefragter denn je

Denn die Bürokratie in Griechenland kann gewaltig sein. Und früher war obendrein oft der politische Wille nicht gegeben. Mit Verbitterung denken viele Griechen an den Film "Jason Bourne" (2016) zurück: Nur auf der Leinwand raste Hauptdarsteller Matt Damon damals durch Athen - in Wirklichkeit wurde der Film in Spanien gedreht, weil es dort Subventionen gab. Schlimmer noch bei einem ur-griechischen Thema, dem Film "Hercules" (2014), der in Budapest gedreht wurde. Co-Drehbuchautor Evan Spiliotopoulos erklärte damals: "Griechenland hat es uns nicht einfach gemacht, hat keine Türen geöffnet, hat nichts angeboten. Also wurde es als Drehort abgelehnt."

Das sieht heute anders aus. "Der 40-prozentige Rabatt hat der Branche einen echten Schub gegeben, hier zu drehen", schwärmt der griechische Filmproduzent Konstantinos Kontovrakis. Er selbst hat mit seiner griechischen Produktionsfirma vergangenes Jahr 70 Prozent des neuen Filmes des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund "Triangle Of Sadness" gedreht.

Die Filmkommission leiste hervorragende Hilfe bei der Bürokratie, sagt Kontovrakis. "Es gibt ein umfangreiches logistisches System." Man müsse sich nur an die Kommission wenden, sie übernehme alle weiteren Formalitäten. Wichtig zudem: "Es gibt in Griechenland eine sehr fortgeschrittene Film-Infrastruktur und geeignetes Personal, vom erfahrenen Techniker bis zum kleinsten Helfer."

