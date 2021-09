Film über Demenz Wie Sand durch die Finger . . .

Vier Jahre später wurde dann schließlich aus der ersten Ahnung traurige Gewissheit: Diagnose Demenz. Zwar traf die Nachricht sie nun nicht gänzlich unvorbereitet, doch mit der ganzen Härte des Schicksals. Ihr Partner würde sich Stück für Stück aus ihrem Leben verabschieden, sich an gemeinsame Erlebnisse oder die Namen guter Freunde nicht mehr erinnern. Und mit jeder verloren gegangenen Erinnerung würde auch ihr Ehemann selbst ein Stück weiter aus ihrem Leben herausgerissen. Das fühle sich an, „wie wenn einem Sand unwiederbringlich durch die Hände zurück in einen unendlichen Ozean rieseln würde“ – und für immer verloren ginge. Ein Bild, das viele Angehörige von dementen Menschen so zeichnen. Und die größte Angst: wenn sich der eigene Partner irgendwann einmal nicht mal mehr an die Namen der Kinder erinnern wird oder einen selbst nicht mehr erkennt.