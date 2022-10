Film Penélope Cruz möchte auch Regie führen

Der neueste Film der Schauspielerin aus Alcobendas bei Madrid, der spanisch-belgische Thriller "On the Fringe", kommt nach Vorführungen bei den diesjährigen Filmfestivals von Venedig und San Sebastián am Donnerstag in Spanien in die Kinos. Die Ehefrau des spanischen Oscar-Gewinners Javier Bardem (53), mit dem sie zwei Kinder hat, war nicht nur als Darstellerin, sondern auch als Produzentin aktiv. Der Streifen wird beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen sein.