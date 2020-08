Filialsterben in Corona-Zeiten Commerzbank schließt Filialen in der Region Stuttgart

Bei der Commerzbank werden die Filialen am Ostendplatz in Stuttgart sowie in Echterdingen, Sindelfingen und Plochingen auch nach Überwindung der Corona-Krise nicht wiedereröffnet werden. Das Gleiche gilt für weitere zehn Niederlassungen in Baden-Württemberg: Eppelheim, Heidelberg-Neuenheim, Mannheim-Lindenhof, Mannheim-Neckarau, Hockenheim, Ladenburg, Wiesloch, Bühl, Weil am Rhein und Schwenningen.