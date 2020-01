Filialen geschlossen Das Volksbank-Netz ist dünner geworden

Die Kreissparkasse Ludwigsburg sichert die Bargeldversorgung auch in Höpfigheim und Kleinbottwar durch Bäckereien. In Kleinbottwar ist Eugen Hofmann, Inhaber einer Bäckerei, zufrieden: „Zwischen null und fünf Kunden kommen täglich – sie heben meistens 50 oder 100 Euro ab.“ Auf den Mindesteinkauf von fünf Euro habe man mit der Zeit verzichtet, da viele Kunden sowieso in dieser Größenordnung Backwaren holten. Gehe das Bargeld aus, sorge die Steinheimer KSK-Filiale für Nachschub. „Wir haben das aber bisher nur zweimal in Anspruch nehmen müssen.“

Geht es nach der Kreissparkasse Ludwigsburg, könnten sogar auch Kunden anderer Banken an ihren Terminals in Geschäften Geld abheben: „Sofern Händler die Dienstleistung ,Bargeldauszahlung, anbieten und über ein Sparkassenterminal verfügen, können Kunden aller Banken Waren bezahlen und Bargeld abheben“, heißt es auf Anfrage.

Vorerst halte die Volksbank Ludwigsburg das Abheben in einem Discounter in der Nähe für tragfähig: „Die Menschen müssen sich ohnehin regelmäßig versorgen und einkaufen gehen“, sagt Mark Schenkel. Automaten zum Abheben aufzustellen, würde die Volksbank Kosten von etwa 70 Prozent des Filialbetriebs bescheren. Die Überwachung, der Strom, die Immobilie mit ihrer Miete machten diese Lösung für die Bank untragbar.

Großen Unmut über den Rückzug der Volksbank Ludwigsburg hat es in der 6500-Einwohner-Gemeinde Benningen gegeben, berichtet der Bürgermeister Klaus Warthon. „Wir sind die größte (Teil)-Gemeinde, die diesen Schritt verkraften muss.“ Deshalb habe er auch dem Voba-Vorstand einen Brief geschrieben. Hinzu komme, dass die Volksbank Ludwigsburg den Benningern als Ausweichlösung die Filiale im Bahnhof in Freiberg zugeordnet habe: „Gerade dort, wo es auf dem Stadtgebiet noch eine andere Volksbank gibt.“ Als Antwort habe er erhalten, dass es betriebswirtschaftlich notwendig sei. Zwar gebe es den Umbruch zum digitalen Banking – „es wird aber noch Jahrzehnte brauchen, bis wirklich die ganze Gesellschaft auf Online-Banking umgestellt hat; mit allen Risiken, die dieses System in der Zeit von Hackern noch bietet“.