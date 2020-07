Filiale in Murr schließt Auf der Suche nach einer neuen Post

Die Deutsche Post gibt an, die Gemeinde am 6. Juli in einem Brief über die Schließung informiert zu haben. Die Kündigung der Geschäftspartnerin sei wirtschaftlich bedingt, kurzfristig erfolgt und von der Post nicht zu verantworten, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Man suche ein Geschäft, in dem sich die Postfiliale mitbetreiben lasse, sei aber noch nicht fündig geworden. Der Sprecher bestätigte ausdrücklich, dass man in Murr als Ort mit mehr als 2000 Einwohnern weiter eine stationäre Poststelle betreiben wolle. Man halte sich an die Vorgaben der Postdienstleistungsverordnung. Die Post betreibe Filialen vorübergehend mit eigenem Personal, werde innerhalb von drei Monate kein Nachfolger gefunden.