«Fight ist nicht zu Ende» Eintracht hofft auf Mainzer Schützenhilfe

MAINZ ALS ZÜNGLEIN AN DER WAAGE: Die Nullfünfer hatten 2018/19 den Sprung der Frankfurter in die Champions League mit verhindert: Bis kurz vor Saisonende lagen sie gut im Rennen, verloren dann aber die letzten drei Spiele, unter anderem zu Hause gegen Mainz. Diesmal könnten die Rheinhessen Schützenhilfe in den Partien gegen Liga-Vierten aus Dortmund und den Tabellendritten VfL Wolfsburg leisten - und die Eintracht damit in die Königsklasse hieven. "Es geht nicht darum, einem ein Bein zu stellen und etwas zu verhindern", betonte Svensson. "Wir spielen für Mainz wollen in der Liga bleiben. Ich kann versprechen, das Beste in den letzten Spielen zu machen."