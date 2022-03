FIFA-Präsident Infantino stellt sich kommendes Jahr zur Wiederwahl

Die Weltlage sprach Infantino während seiner zweiten Rede an. Die Corona-Pandemie sei fast überwunden. "Was passiert jetzt? Krieg", sagte Infantino. "Krieg mit der Angst vor einem globalen Konflikt - mit diesen schrecklichen Ereignissen in der Ukraine. Aber es gibt schreckliche Kriege und Konflikte auch in anderen Teilen der Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Orte, wo hilflose Menschen leiden und sterben."

Im Saal saßen zwar Vertreter des russischen Verbands, die sich nicht äußerten, aber niemand aus der Ukraine. Das eingespielte Video mit dem ukrainischen Verbandspräsidenten Andrij Pawelko auf einem Platz, auf dem Helfer gerade ein Denkmal mit Sandsäcken schützen, wurde von den Delegierten ohne große Regung zur Kenntnis genommen. Pawelko sprach in Schutzweste vom "Horror des Kriegs".

Infantino fordert "Konflikte und Kriege" zu beenden

Beim traditionellen Aufruf aller Nationen wurde auch die Ukraine als "anwesend" verkündet, eine Teilnahme war auch online möglich. Infantino forderte Politiker aus aller Welt auf, "Konflikte und Kriege" zu beenden. "Für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Bitte, geht in den Dialog - auch mit dem schlimmsten Feind", sagte Infantino. Er glaube an "die Kraft des Fußballs, Menschen zusammenzubringen und kulturelle Grenzen zu überwinden". Der Krieg in der Ukraine lasse ihn "mit schwerem Herzen" zurück, sagte der Schweizer und verwies auf seine letzte Europameisterschaft als UEFA-Generalsekretär im Jahr 2012 in Polen und Ukraine.

Infantino verwies auf Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, der gesagt habe, "dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern." Er selbst will davon weiter Teil sein. Der 2016 erstmals gewählte Nachfolger von Joseph Blatter sagte: "Weil wir heute alle hier vereint sind und sie die Mitgliedsverbände der FIFA sind, möchte ich es Ihnen zuerst sagen." Infantino war 2019 wiedergewählt worden und hatte seine Ambitionen für das kommende Jahr zumindest noch nicht offiziell bestätigt. Ein FIFA-Präsident darf maximal drei Amtszeiten bestreiten.