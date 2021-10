Im Modus „Division Rivals“ beginnen alle Spieler in Division 10 in der neuesten Version des Fußballdauerbrenners FIFA 22. Von dort arbeitet man sich hoch. Aufgeteilt ist der Modus in diesem FIFA-Teil in drei Etappen. Es gibt „Divisions“, „Ranks“ und „Stages“. Die „Division“ ist weiterhin quasi die Liga, in der man sich aufhält. Die „Ranks“ sind die Unterstufen in den jeweiligen Divisions.