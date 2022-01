FIFA 22 Das ist das Team of the Year

Stuttgart - Die Fußballsimulation FIFA 22 erschien am 1. Oktober 2021. Traditionell wird im Spiel Anfang jedes Jahres das beste Team der Welt aus dem vergangenen Jahr gekürt. Das Team of the Year (TOTY) gibt es in den FIFA-Ausgaben seit zehn Jahren. Einer der Spieler, die es dieses Jahr in das TOTY geschafft haben, war bisher in jedem vertreten. Das Team ist unabhängig von anderen Auszeichnungen wie der „Fifa-Weltauswahl des Jahres 2021“, dennoch ähneln sich aber die elf ausgewählten Spieler.