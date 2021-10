Feyenoord Rotterdam gegen 1. FC Union Berlin Was bedeuten die Fan-Ausschreitungen für das Spiel beim VfB Stuttgart?

Am Donnerstagabend in Rotterdam war es mal wieder so weit. Der Fußball zeigte sein hässliches Gesicht, so heißt es dann in solchen Fällen immer genauso hässlich – das Ergebnis des Spiels in der Conference League zwischen Feyenoord und dem 1. FC Union Berlin, das die Gastgeber 3:1 gewonnen hatten, interessierte hinterher jedenfalls keinen mehr. Es ging stattdessen um die Deutungshoheit über die Geschehnisse fernab des grünen Rasens in dieser Fußballnacht. Und in diesem Fall ging es um diese Frage: Wer zeigte sein hässliches Gesicht – war es die Polizei in Rotterdam, oder waren es die mitgereisten Fans des 1. FC Union?