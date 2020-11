Feuerwehren in Sachsenheim im Einsatz Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand

Sachsenheim - Beim Brand eines Wohngebäudes am Freitagabend in Sachsenheim haben mehrere Feuerwehren Schwerstarbeit geleistet - trotzdem entstand ein hoher Schaden. Das Feuer brach in der Bissinger Straße gegen 22 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl aus. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.