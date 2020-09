Feuerwehren in Murr im Einsatz Großbrand in ehemaliger Möbelfabrik

Murr - Ein Brand in einem ehemaligen Firmengebäude an der Steinheimer Straße in Murr hat am heutigen Mittwochnachmittag für Aufregung gesorgt. Ein Nachbar bemerkte gegen 16.15 Uhr Rauch, der aus dem Dach der ehemaligen Möbelfabrik entwich und alarmierte die Feuerwehr.