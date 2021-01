Feuerwehreinsatz in Poppenweiler Heiße Asche setzt Sofa in Brand

Die Feuerwehr von Ludwigsburg musste am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Schurwaldstraße nach Poppenweiler ausrücken. In einem Wohnhaus hatte ein Sofa gegen 17 Uhr Feuer gefangen. Brandursache war wohl ein Aschebehälter, der zu nah an dem Möbelstück abgestellt worden war. Beim Eintreffen der 30 Einsatzkräfte am Brandort, hatten die Bewohner die Doppelhaushälfte bereits unverletzt verlassen.